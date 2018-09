Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 12.52 25 settembre 2018 - 12:52

Keir Starmer: il Partito Laburista britannico è pronto a votare in parlamento contro un accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto dal governo conservatore di Theresa May con Bruxelles.

Lo ha sottolineato oggi il ministro ombra per la Brexit del gabinetto di Jeremy Corbyn, Keir Starmer, di fronte alla conferenza annuale del Labour riunita a Liverpool.

Starmer ha precisato che l'eventuale ok dei leader dei 27 a un'intesa di compromesso non basterà a garantire il sì dei laburisti a Westminster, a meno che questo ipotetico accordo non risponda alle "sei condizioni" fissate dal maggiore partito di opposizione del Regno per una Brexit "ragionevole".

Fra le condizioni vi sono il rispetto delle tutele dei lavoratori britannici al livello attuale e garanzie di "accesso ai mercati europei". Sulla base dell'attuale piattaforma negoziale della May un 'no' del Labour è viceversa "sempre più probabile", ha notato Starmer, prima di illustrare una mozione destinata a essere votata nel pomeriggio che prevede - in caso di bocciatura del governo Tory - anche l'opzione di una richiesta d'un referendum bis.

