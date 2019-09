Il partito laburista britannico cercherà di far approvare dal Parlamento una mozione che estenda l'articolo 50 oltre il 31 ottobre, data in cui il Regno Unito dovrebbe uscire dall'Unione Europea.

Lo ha detto alla Bbc il responsabile per la Brexit del partito, Keir Starmer, sottolineando che in questo modo l'opposizione avrà il tempo per bloccare ogni tentativo del premier Boris Johnson di uscita senza accordi. Il primo ministro ha deciso una chiusura del Parlamento per 5 settimane, cosa che lascia poco spazio di manovra ai suoi avversari.

Starmer ha detto che la durata del rinvio è "secondaria" perché ora l'obiettivo è impedire l'uscita 'no deal' alla fine di ottobre. Per evitarla, Londra deve chiedere all'Ue una proroga, e tutti i 27 paesi devono approvarla.

