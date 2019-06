Il Partito laburista britannico prova a giocare d'anticipo contro la prospettiva di una nuova premiership affidata a Boris Johnson o a un altro candidato leader Tory disposto ad attuare la Brexit il 31 ottobre anche senz'accordo con Bruxelles.

E lo fa annunciando per domani una mozione trasversale alla Camera dei Comuni che, se approvata, aprirebbe le porte al voto su una legge anti-no deal.

La proposta, avanzata come primo firmatario dal numero uno del Labour, Jeremy Corbyn, ha già il sostegno dei leader parlamentari di tutte le altre tradizionali forze di opposizione (LibDem, Snp, Verdi, Plaid Cymru), oltre che del conservatore moderato dissidente Oliver Letwin.

Essa mira a imporre un ostacolo all'eventuale tentativo del futuro governo di procedere verso una Brexit no deal aggirando il Parlamento. E a vietare un ipotetico recesso forzato dei Comuni. Il testo non può tuttavia cancellare l'ombra di un'uscita traumatica di default del Regno dall'Ue, alla scadenza della proroga del 31 ottobre, in mancanza di altri rinvii o di un accordo di divorzio ratificato.

