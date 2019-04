Ultima tappa alla Camera dei Lord britannica per la legge anti-no deal approvata a tarda sera dai Comuni contro la volontà del governo per obbligare la premier Theresa May a chiedere un rinvio della Brexit in caso di mancata approvazione di un accordo.

Il testo - imposto fra le polemiche con un iter sprint da una strettissima maggioranza trasversale - dovrebbe passare in giornata, per entrare in vigore venerdì. Ma un certo margine di battaglia non manca nemmeno di fronte ai Lord: la capogruppo del Labour ha sollecitato una corsia urgente, ma vari colleghi Tory hanno già presentato emendamenti per un'approfondita valutazione costituzionale, compito tradizionale della Camera alta.

Il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, ha da parte sua auspicato questo "scrutinio" e un rallentamento della legge, denunciandone "i difetti costituzionali". Ha inoltre notato che, non indicando limiti di tempo sul rinvio, il testo apre alla potenziale partecipazione britannica alle elezioni europee di maggio: "un tradimento" del risultato referendario del 2016.

