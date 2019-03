La premier britannica Theresa May considera ancora il suo accordo di divorzio la migliore soluzione per "attuare il risultato del referendum sulla Brexit" nel quale "una maggioranza di 17,4 milioni di persone" votò a favore dell'uscita dall'Ue.

Le proposte di un piano B porterebbero invece solo "a un rinvio, a un incertezza" e forse a impedire la Brexit, ha detto la premier Tory nell'orda delle domande alla Camera dei Comuni rispondendo al leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, e a un deputato indipendentista scozzese (Snp).

May ha ripetuto di non sentirsi necessariamente vincolata al risultato del voto indicativo previsto oggi ai Comuni per indicare una proposta parlamentare preferita di piano B, rinfacciando a Corbyn che anche il Labour non è disposto a sostenere in anticipo e al buio "qualunque opzione" raccogliesse il maggior numero di consensi.

Neuer Inhalt Horizontal Line