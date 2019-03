La premier britannica Theresa May in un discorso alla nazione

La richiesta di un rinvio della Brexit è motivo di "grande motivo di rammarico personale per me". Così la premier britannica Theresa May in un discorso alla nazione nel quale è tornata ad accusare il Parlamento di non aver saputo attuare la Brexit in due anni.

May ha inoltre sollecitato il Parlamento britannico a decidere se approvare l'accordo di divorzio da lei raggiunto, se andare a un no deal o se non attuare la Brexit, cosa che "minerebbe la fiducia" del popolo nella politica.

La premier ha quindi chiesto il sostegno popolare, ribadendo di non volere nessun rinvio "oltre il 30 giugno".

Neuer Inhalt Horizontal Line