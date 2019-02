In un intervento sul "Sunday Telegraph" la premier britannica Theresa May ha invocato il sostegno di Jeremy Corbyn sulla Brexit.

In un intervento sul "Sunday Telegraph" la premier britannica Theresa May ha invocato il sostegno di Jeremy Corbyn nell'insistere sulla necessità che l'Ue offra concessioni sull'accordo per la Brexit.

May ha anche ribadito che quella che porta a Bruxelles è una "battaglia per la Gran Bretagna".

Sebbene il leader laburista non l'abbia sostenuta a Westminster, May è convinta che Corbyn creda a sua volta nella necessità di affrontare con Bruxelles il nodo del backstop. La premier Tory intende perseguire una "alternativa" al backstop oppure definire limiti di tempo o negoziare un meccanismo di uscita unilaterale che eviti per la Gran Bretagna di rimanere intrappolata nelle strutture Ue a tempo indeterminato. Entrambe le opzioni sono tuttavia già state respinte da Bruxelles.

