Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 12.23 26 settembre 2018 - 12:23

La premier britannica Theresa May, sempre più criticata per la gestione delle trattative sulla Brexit.

Non ci saranno elezioni anticipate nel Regno Unito, almeno non prima della fine dei negoziati con Bruxelles sulla Brexit. Lo ha assicurato la premier conservatrice Theresa May in dichiarazioni rilasciate a margine del suo intervento all'Onu a New York.

Un voto "in autunno" non sarebbe "nell'interesse del Paese", ha tagliato corto May sullo sfondo della richiesta di elezioni che sale dall'opposizione laburista riunita a congresso a Liverpool.

May, citata dal giornale filo Tory Daily Telegraph, sembra del resto guardare già al dopo Brexit. E promette, in evidente contrapposizione con il programma di radicale riforma economica "post-capitalista" rilanciato dal Labour di Jeremy Corbyn, una ricetta opposta: il taglio delle tasse in Gran Bretagna al livello più basso di "tutti i Paesi del G20".

Neuer Inhalt Horizontal Line