La premier britannica Theresa May

L'opzione di una Brexit no deal resta lo sbocco "di default" in mancanza di un accordo o di un rinvio. Lo ha ribadito la premier britannica Theresa May malgrado l'approvazione della mozione anti-no deal ai Comuni.

May ha confermato per domani un nuovo voto su una mozione che apra la strada un "breve rinvio" della Brexit, legandolo però alla disponibilità della Camera ad accettare il suo accordo come testo di base. Altrimenti ha evocato un rinvio a più lungo termine con l'inevitabile partecipazione britannica alle elezioni europee di maggio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?