La premier britannica Theresa May propone all'Unione europea un rinvio della Brexit fino al 30 giugno. Lo riferisce Downing Street.

"Nel caso in cui le parti siano in grado di ratificare più velocemente, l'estensione sarà conclusa prima", scrive May in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in vista del summit straordinario dei leader Ue del 10 aprile.

"Il governo britannico vuole concordare una tabella di marcia per la ratifica che permetta al Regno Unito di ritirarsi dall'Ue prima del 23 maggio e così cancellare le elezioni parlamentari europee, ma continuerà a fare preparazioni responsabili per organizzarle", se questo piano "non si dimostrasse possibile", scrive ancora Theresa May a Tusk.

Nella lettera la premier conferma che punta a un compromesso per sbloccare lo stallo sulla Brexit. L'obiettivo è "un approccio unico" concordato con il Partito laburista nell'ambito dei colloqui avviati con il suo leader Jeremy Corbyn e il suo team, o altrimenti un voto multiplo alla Camera dei Comuni su una serie di opzioni con l'impegno del governo a far sua quella preferita.

"Non si può consentire che l'impasse continui", scrive la premier Tory: "essa crea incertezza e danneggia la fiducia nella politica".

Neuer Inhalt Horizontal Line