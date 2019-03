L'accordo sulla Brexit "è stato migliorato" e offre garanzie "legalmente vincolanti" sul backstop, ha assicurato Theresa May rivolgendosi alla Camera dei Comuni quasi senza voce in apertura del dibattito sul secondo voto di ratifica.

La premier britannica Theresa May ha ribadito il suo "no" a un secondo referendum sulla Brexit durante il dibattito di oggi alla Camera dei Comuni, i cui deputati si pronunceranno di nuovo questa sera sull'accordo con l'Unione europea.

May ha ripetuto che un referendum c'è stato, che era stato indicato all'elettorato come definitivo e che ripeterlo significherebbe aprire le porte magari a "un terzo referendum" e così via, mentre ha detto che "non vi sono evidenze" che il popolo britannico abbia cambiato idea rispetto al 2016.

La premier Tory ha inoltre riaffermato il valore delle intese aggiuntive raggiunte ieri a Strasburgo sul backstop, sostenendo che il diritto riconosciuto al Regno Unito di "sospenderlo e anche di uscirne" unilateralmente in caso di "cattiva fede" negoziale dell'Ue nella ricerca di soluzioni alternative per assicurare il mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord rappresenta una nuova "garanzia legale reale".

Il Partito Laburista ha fatto sapere dal canto suo che voterà di nuovo contro l'accordo sulla Brexit di Theresa May, dopo le intese di Strasburgo che a suo avviso non garantiscono "nessun cambiamento" sostanziale. Il suo leader Jeremy Corbyn, replicando alla premier Tory, ha sostenuto che il governo "ha fallito" nel portare a casa "gli obiettivi" che esso stesso si era dati sul backstop irlandese. "Questo accordo non dà un livello sufficiente di certezze al Paese" ed è figlio del "caos" interno alla maggioranza, ha tagliato corto Corbyn.

