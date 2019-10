Il tempo stringe per il premier britannico Boris Johnson

Accordo o non accordo con Bruxelles, la "resa dei conti" sulla Brexit è prevista per sabato 19 ottobre, giorno in cui i parlamentari saranno chiamati dal governo a partecipare ad una sessione speciale al Palazzo di Westminster.

È quanto riporta la stampa britannica citando fonti del governo. Secondo il Guardian, se il premier Boris Johnson si presenterà all'appuntamento con un accordo i parlamentari - che dovranno esprimersi sul piano - avranno l'opportunità di discuterlo; in caso contrario, Johnson dovrà spiegare come intende portare comunque il Paese fuori dall'Ue entro la scadenza del 30 ottobre.

