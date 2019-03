Per un anonimo ministro del governo May un rinvio della Brexit sarà inevitabile.

Un rinvio della Brexit è adesso "inevitabile", anche se il Parlamento approverà entro martedì prossimo un nuovo accordo con l'Unione europea: lo ha detto a Sky News un ministro della premier Theresa May che ha voluto mantenere l'anonimato.

Come è noto, la prevista data di uscita del regno dalla Ue è il 29 marzo, ma secondo il ministro la legislazione necessaria per finalizzare l'uscita richiederà più tempo. Il ministro, che segue da vicino i negoziati, ritiene "ridicolo" il fatto che la May e membri del suo Gabinetto continuino a insistere pubblicamente che non c'è bisogno di un rinvio.

"Adesso è inevitabile che ci sarà una estensione tecnica di un paio di mesi - ha detto il ministro -. Un mese probabilmente non sarebbe sufficiente per far passare la legislazione. Questo è stato accettato nel governo, non c'è modo di evitarlo".

