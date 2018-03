Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 18.24 16 febbraio 2018 - 18:24

Angela Merkel e Theresa May oggi a Berlino.

"Per noi tedeschi è importante che gli Stati membri trattino in modo unitario" sulla Brexit: lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso di una conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro britannico, Theresa May, a Berlino.

"Io considero questo scambio molto serio e buono", ha commentato Merkel. "Non siamo frustrati", ha affermato la cancelliera nel rispondere ad una domanda dei giornalisti, "ma siamo curiosi di sapere come i britannici si immaginano questo partenariato. Ci sarà bisogno di ulteriori scambi". Nei colloqui si è affrontata la questione dell'uscita e della fase di transizione della Brexit, ha riferito la cancelliera alla stampa.

Neuer Inhalt Horizontal Line