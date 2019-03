"L'ultima chance" per assicurare una Brexit concordata in tempi brevi. Così Andrea Leadsom, ministra dei rapporti con il parlamento del governo di Theresa May, ha definito il voto di oggi a Westminster sull'accordo di divorzio già bocciato due volte.

Parlando alla Bbc prima della seduta della Camera dei Comuni - destinata a sfociare nella votazione prevista per le 14.30 locali (le 15.30 svizzere) - Leadsom ha detto: "Questo è davvero un giorno simbolico, il 29 marzo, il giorno in cui avremmo dovuto lasciare l'Ue. Io sollecito tutti i colleghi ad approvare l'accordo di recesso, che è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ottenere l'estensione (fino al 22 maggio) volta a preparare la legislazione per uscire. È l'ultima chance, sollecito i colleghi a coglierla".

Le previsioni restano tuttavia tendenzialmente negative per il governo. E in caso di nuovo flop non resterebbero che il no deal o una richiesta di rinvio lungo a discrezione di Bruxelles.

In Gran Bretagna i membri del governo sono obbligatoriamente membri del parlamento, per questo Leadsom rivolge l'appello a "colleghi".

Neuer Inhalt Horizontal Line