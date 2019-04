Con il 'no deal' il Regno Unito diventerà "all'improvviso" un Paese terzo

Con il 'no deal' il Regno Unito diventerà "all'improvviso" un Paese terzo, cosa che provocherà tra le altre cose "l'applicazione immediata del codice doganale con la reintroduzione dei controlli".

Lo ha detto il commissario Ue agli affari economici e alle dogane Pierre Moscovici, parlando degli effetti della Brexit 'disordinata'.

Nel settore doganale "la preparazione delle imprese è fondamentale, e siamo ancora preoccupati", nonostante sia la Ue che gli Stati membri abbiano "investito molto per informare pmi e operatori che non conoscono le procedure doganali".

Anche alla frontiera irlandese torneranno i controlli: "In caso di 'no deal', tutte le merci che dal Regno Unito entrano in Irlanda dovranno essere controllate". Ristabilire i controlli doganali "è una sfida notevole data la massa di traffico commerciale, con oltre 4 milioni di veicoli che si spostano ogni anno tra Dover e Calais, ovvero 11 mila al giorno", ha detto Moscovici.

