La premier britannica Theresa May (foto d'archivio)

Si sposta a Dublino la partita di Theresa May.

La premier britannica cercherà una difficile quadratura del cerchio anche a livello bilaterale su quelle "soluzioni alternative" a garanzia del mantenimento post Brexit del confine aperto fra Irlanda del Nord e Irlanda evocate per allontanare il contestato backstop.

La premier britannica è attesa stasera dal collega irlandese Leo Varadkar per un faccia a faccia e una cena. Mentre sono già al lavoro l'attorney general del governo di Londra, Geoffrey Cox, e quello di Dublino, Seamus Woulfe, incaricati di cercare un terreno tecnico giuridico comune su una qualche formula in grado di ottenere la ratifica del Parlamento di Westminster.

Il laburista John McDonnell resta però scettico su questo tentativo e rilancia il piano alternativo proposto da Jeremy Corbyn a May per una Brexit più soft che lasci l'intero Regno nell'unione doganale. Piano che ha raccolto aperture in sede Ue e che - giura oggi il cancelliere dello Scacchiere ombra - può già contare su "una maggioranza" trasversale ai Comuni.

