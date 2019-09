Il numero due del partito laburista britannico Tom Watson chiederà al partito di appoggiare un nuovo referendum sulla Brexit da tenersi prima delle elezioni.

In un discorso che terrà oggi, anticipato dalla Press Association, Watson afferma che una campagna elettorale basata solo sul tema Brexit potrebbe non risolvere lo stallo che si è creato in Parlamento, "qualcosa che solo un secondo referendum può ottenere".

In caso il nuovo voto sulla Brexit si tenesse dopo le elezioni politiche, aggiunge, il Labour "si dovrebbe impegnare senza ambiguità o equivoci" in una campagna per il "Remain".

La presa di posizione di Watson lascia presagire uno scontro con il leader del partito Jeremy Corbyn, per il quale la priorità sono le elezioni, una volta esclusa la possibilità di una Brexit senza accordo.

Corbyn ha promesso che un governo laburista terrà un nuovo referendum - con "Remain" e un'opzione credibile per il "Leave" sulla scheda - ma non ha ancora detto per quale delle due voterebbe.

Watson dirà che "non è tardi" per riconquistare gli elettori pro-UE confusi dalla posizione del partito sulla Brexit, a patto di impegnarsi in una chiara campagna per restare nell'Unione europea.

"La mia esperienza tra la gente mi dice che la maggior parte di coloro che ci hanno abbandonato per la nostra politica sulla Brexit lo hanno fatto con dispiacere, e vorrebbero tornare con noi. Vogliono solo che prendiamo una posizione inequivocabile, per la quale in ogni caso ci batteremo per restare nell'Ue, ed essere convincenti. Se lo faremo, vinceremo, se non lo facciamo temo che perderemo".

