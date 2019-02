Il governo britannico di Theresa May ha dato il suo sostegno a un emendamento sulla Brexit destinato ad andare al voto oggi alla Camera dei Comuni per iniziativa di un deputato dei Tory sui diritti dei cittadini dell'Ue già residenti nel Regno Unito (oltre 3 milioni).

L'emendamento impegna la premier a tutelare questi diritti anche in caso di divorzio "no deal" dall'Ue e a concordare con Bruxelles analoghe garanzie per i britannici (circa un milione) residenti nel continente.

Il vicepremier David Lidington ha spiegato che l'iniziativa - sostenuta da un fronte trasversale e anche dal ministro dell'interno Sajid Javid - è in linea con "gli obiettivi politici" e la volontà più volte espressa al riguardo dall'esecutivo conservatore. Anche se ieri May aveva criticato il testo sotto il profilo tecnico, evocando quella dei diritti dei cittadini come una questione più che altro bilaterale fra Londra e i vari paesi dell'Ue nel caso di un "no deal".

