Il 12 o il 20 aprile 2020 sono le date individuate per la proroga lunga flessibile (flextension) per la Brexit, che potrebbe essere concessa al Regno Unito, con la possibilità per Londra di uscire non appena Westminster avrà approvato l'Accordo di divorzio.

La proposta, fatta filtrare dalla presidenza del Consiglio europeo, è una delle opzioni allo studio dei 27 Paesi in vista del vertice straordinario del 10 aprile sulla Brexit, in una situazione che si prevede resterà fluida fino all'ultimo momento, secondo quanto spiegato da fonti diplomatiche.

L'opzione è condizionata, tra l'altro, alla partecipazione della Gran Bretagna al voto delle Europee, oltre che ad una sorta di accordo per evitare interferenze di Londra su decisioni importanti sul futuro dell'Unione, come il budget pluriennale.

Ma di fronte all'eventualità di una "flextension" si registrano già le rigidità riscontrate al summit del 21 marzo, con la Francia capofila della linea dura, più propensa ad uno scenario di "no deal", mentre la Germania pronta a lottare contro la possibilità di una Brexit senza accordo.

