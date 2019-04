Una settimana per provare a fare ciò che non si è riusciti a fare in quasi tre anni.

È corsa contro il tempo nei palazzi della politica britannica alla caccia di una via d'uscita sulla Brexit affidata in extremis alle speranze di un qualche compromesso fra Theresa May e Jeremy Corbyn: dopo l'apertura al dialogo con il leader dell'opposizione laburista su una soluzione più soft che in queste ore vale alla premier Tory la prevedibile rivolta dell'ala brexiteer ultrà nel suo partito e qualche nuova defezione nello stesso governo.

Il ghiaccio è stato rotto in un primo incontro faccia a faccia, durato due ore a Westminster e allargato al ministro ombra del Labour per la Brexit, Keir Starmer. Colloquio andato "molto bene", secondo le poche parole strappate al volo da una giornalista al 'compagno Jeremy'. Ma non certo da poter essere definito risolutivo. "Abbiamo avuto discussioni esplorative costruttive su come rompere lo stallo", è stato il commento ufficiale di un portavoce del Labour. E anche Downing Street ha evocato un'atmosfera "costruttiva".

Il programma è di andare avanti domani e fino al weekend compreso per tentare di chiudere la partita. Oltre non ci si può del resto spingere. "Il 12 aprile è la data ultima per l'approvazione" dell'accordo di divorzio, ha ricordato da Bruxelles con l'orologio in mano il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, avvertendo che altrimenti l'ulteriore proroga "di breve durata" limitata al 22 maggio che la May intende chiedere di riesumare al vertice Ue di mercoledì 10 per evitare il coinvolgimento britannico nelle elezioni Europee non potrà essere nemmeno preso in esame.

Neuer Inhalt Horizontal Line