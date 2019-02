Scontata approvazione stasera alla Camera dei Comuni britannica, a conclusione del dibattito sulla Brexit e sulla mozione di aggiornamento della premier Theresa May sui negoziati con l'Ue, di due emendamenti sostenuti entrambi da fronti trasversali.

Il primo, presentato dal deputato Tory Alberto Costa, impegna il gabinetto a concordare con Bruxelles la tutela dei diritti ai livelli attuali dei cittadini Ue residenti nel Regno Unito (oltre 3 milioni) e dei britannici trapiantati nel continente (circa un milione) anche in caso di Brexit no deal. Ed è stato approvato all'unanimità dall'aula.

Il secondo - promosso dalla laburista Yvette Cooper e passato con 502 voti contro 20 - obbliga invece la premier a chiedere un rinvio limitato dell'uscita dall'Ue rispetto alla data prevista del 29 marzo, laddove il governo non riesca a strappare entro il 14 la ratifica del Parlamento né sulla sua linea, né su un divorzio no deal. Esso certifica un impegno che May aveva peraltro già formalizzato ieri.

Bocciato invece l'emendamento presentato dagli indipendentisti scozzesi dell'Snp che - se approvato - avrebbe imposto l'esclusione di ogni ipotesi di una Brexit senz'accordo (no deal) "in qualunque circostanza". Respinto anche l'emendamento laburista favorevole al piano B di Jeremy Corbyn per una Brexit più soft e la permanenza del Regno Unito nell'Unione doganale.

