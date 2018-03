Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 16.35 14 marzo 2018 - 16:35

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che propone un accordo d'associazione come possibile quadro per le future relazioni tra l'Ue ed il Regno Unito dopo la Brexit.

La risoluzione è passata con 544 in favore, 110 voti contrari e 51 astensioni e sancisce che un accordo di associazione potrebbe fornire il quadro adeguato per le future relazioni, tenendo in considerazione i "limiti" annunciati dal governo britannico.

Le relazioni tra Bruxelles e Londra dovrebbero fondarsi su quattro pilastri: relazioni economiche e commerciali (accordo di libero scambio), sicurezza interna, cooperazione in materia di politica estera e di difesa, cooperazione tematica ad a esempio su progetti transfrontalieri di ricerca e innovazione.

