Veleggia verso 4 milioni di firme la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al Parlamento britannico la revoca dell'articolo 50 - e quindi lo stop della Brexit, malgrado il voto referendario del 2016 - con il sostegno di diverse celebrità.

In circa tre giorni il flusso non si è fermato e ora l'obiettivo dei promotori è superare quota 4,2 milioni, record assoluto per una petizione nel Regno Unito raggiunto a fine 2016 dallo stesso fronte pro Remain con la richiesta (peraltro vana) di un secondo referendum.

L'iniziativa viene comunque snobbata dal governo. Revocare la Brexit rappresenterebbe "un'irreparabile danno alla democrazia" e la premier Theresa May "non lo consentirà", ha detto ieri una portavoce di Downing Street. "Non sta a una petizione cancellare l'esito di un referendum", ha fatto eco oggi il viceministro Kvasi Kwarteng.

Sui numeri dell'appello pesa del resto qualche riserva: sono infatti conteggiati anche cittadini non britannici e il sistema è stato finora in grado di certificare la residenza nel Regno di meno di un milione e mezzo di firmatari.

