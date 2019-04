Sono ripresi oggi, affidati a un terzetto di eminenze grigie, i colloqui fra il governo Tory di Theresa May e l'opposizione laburista di Jeremy Corbyn alla ricerca di un accordo di compromesso sulla Brexit.

La premier britannica spera ancora di poterlo sottoporre alla ratifica del Parlamento di Westminster dopo Pasqua.

Il negoziato è guidato ora dal vicepremier di fatto, il moderato David Lidington, e dal ministro dell'Ambiente, Michael Gove, brexiteer pragmatico, per il governo; e dal cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, sperimentato braccio destro di Corbyn, per il Labour. Non sono attese svolte, ma le parti sperano in qualche progresso, dopo che ieri la May e Corbyn hanno avuto un breve faccia a faccia diretto.

La stampa sottolinea intanto come il governo abbia "dimezzato con effetto immediato" i piani d'emergenza elaborati in vista dello spettro d'un divorzio no deal dall'Ue (allontanato dalla nuova proroga al 31 ottobre concessa da Bruxelles). Piani costati finora, stando al Guardian, 1,5 miliardi di sterline.

