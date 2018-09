Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 10.43 13 settembre 2018 - 10:43

Il governo britannico di Theresa May resta "fiducioso" di poter trovare un accordo sull'uscita dall'Ue nelle prossime settimane, ma accelera anche i piani per prepararsi a un'ipotetica Brexit "no deal".

E avverte che in quel caso il Regno "ovviamente non pagherà" i 39 miliardi di sterline (oltre 49 miliardi di franchi) del cosiddetto conto del divorzio calcolati d'intesa con Bruxelles nell'ambito dei negoziati dei mesi scorsi.

A ribadire il concetto è oggi alla Bbc il ministro per la Brexit, Dominic Raab, il quale nota che, in mancanza d'un accordo complessivo, salterà pure quello sui soldi. E che in un tale scenario Londra si atterrà solo agli "stretti obblighi legali", versando una cifra "significativamente più bassa" all'Ue.

