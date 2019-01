Brexit: riparte il dibattito sull'accordo, May apre a Belfast

Riparte oggi pomeriggio ai Comuni il dibattito sull'accordo di divorzio dall'Ue sospeso a dicembre.

Il governo Tory di Theresa May - alla ricerca affannosa di una maggioranza per il voto di ratifica del 15 - prova a tendere la mano ai furiosi alleati unionisti nordirlandesi del Dup.

Lo fa con un'iniziativa, illustrata oggi stesso dal vicepremier de facto, David Lidington, che - se approvata - impegnerà Londra a garantire in ogni caso il legame dell'Ulster con il mercato interno del resto del Regno e offrirà al parlamento locale di Belfast "potere di veto" sull'approvazione di qualunque intervento legislativo o misura politica derivante dall'ipotetica entrata in vigore del backstop: il contestato meccanismo di salvaguardia del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord previsto - sia pure solo come garanzia teorica - nell'accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles.

Fonti del Dup hanno peraltro già liquidato la mossa come puramente cosmetica, ribadendo il loro 'no' alla ratifica a meno di rassicurazioni scritte dell'Ue sul backstop.

