Il governo della premier britannica Theresa May resta impegnato per assicurare l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue il 29 marzo, ma - pur senza escludere esplicitamente il no deal - si dichiara fiducioso su un accordo finale sulla Brexit con Bruxelles prima d'allora.

Così i ministri Stephen Barclay e Andrea Leadsom, riaprendo oggi il dibattito a Westminster.

Il via è stato preceduto dalla decisione dello speaker John Bercow di ammettere al voto questo pomeriggio solo 3 nuovi emendamenti alla mozione con cui lunedì la premier ha chiesto altre due settimane per negoziare con l'Ue le modifiche al backstop sul confine irlandese invocate dalla sua maggioranza.

I tre emendamenti sono tutti ostili al governo: il primo, dell'opposizione laburista, mira a imporgli il 27 febbraio come data limite per un voto definitivo di ratifica d'un qualunque accordo negoziato da May; il secondo, degli indipendentisti scozzesi dell'Snp, di richiedere all'Ue un rinvio della Brexit di "almeno 3 mesi"; il terzo, della ribelle Tory pro-Remain Anna Soubry, di pubblicare entro una settimana tutti i rapporti sul possibile impatto d'un no deal sui commerci. Cassato invece un emendamento di sostegno all'esecutivo, ma che avrebbe rischiato di tornare a spaccare il gruppo conservatore.

La ministra Leadsom ha in ogni modo manifestato ottimismo - invocando esplicitamente San Valentino - sulla prospettiva di "un deal" finale con l'Ue. Non senza replicare alle critiche con citazioni da un sonetto di Shakespeare e di Jane Austin.

