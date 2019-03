Una Brexit dura, vale a dire un'uscita dal Regno Unito dall'Ue senza un accordo, potrebbe avere un impatto fortemente negativo sull'economia europea e ripercuotersi indirettamente sulla congiuntura elvetica, con il rischio di rafforzare il franco.

Lo sostiene Eric Scheidegger, vicedirettore della Segreteria di stato dell'economia (Seco).

"Si può ipotizzare un calo della domanda estera di prodotti svizzeri, una flessione degli investimenti, nonché tensioni sui mercati finanziari e valutari", afferma il responsabile della Direzione politica economica della Seco in un'intervista rilasciata all'agenzia finanziaria Awp. "In un tale scenario non si può escludere una nuova pressione al rialzo per il franco svizzero".

Una ratifica dell'intesa di divorzio fra Londra e Bruxelles costituirebbe al contrario un forte e positivo segnale per l'intera area economica del continente. Garantirebbe certezza agli operatori economici almeno sino alla fine del periodo di transizione, al termine del 2020, si dice convinto Scheidegger.

