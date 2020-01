Il sindaco di Londra Sadiq Khan apre le porte del municipio a tutti gli europei che vivono nella capitale britannica: il 31 gennaio verranno offerti "consulenza legale gratuita, e supporto psicologico", ma anche una tazza di tè e dolci a chi si recherà a City Hall.

In post sui social, Khan - avversario da sempre della Brexit - scrive: "Sto facendo tutto quel che posso per sostenere gli europei londinesi attraverso la Brexit. Il 31 gennaio, il Municipio aprirà le sue porte ai londinesi, in solidarietà con i nostri amici europei, con assistenza legale gratuita e conforto psicologico. Fate girare tra i vostri amici europei".

Sul sito del Comune si legge poi che "il Regno Unito potrà anche lasciare l'Ue il 31 gennaio, ma Londra resterà una città europea globale, aperta al mondo". Tra le 17 e le 20, esperti legali di immigrazione daranno in particolare indicazioni agli europei residenti nella capitale su come chiedere il 'settled status' (il permesso di soggiorno permanente).

