Theresa May alla Camera dei Comuni, che ha già bocciato per due volte l'accordo Brexit presentato dalla premier.

"Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata": lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May ai deputati del gruppo conservatore, stando a fonti citate da SkyNews.

La prima ministra, secondo le attese, ha in sostanza formalizzato l'intenzione di dimettersi prima del previsto in cambio d'un via libera della sua rissosa maggioranza all'accordo di divorzio dall'Ue già bocciato due volte ai Comuni. Le fonti non citano peraltro l'indicazione d'una data precisa.

Johnson cambia idea

L'ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson ha dichiarato che voterà a favore dell'accordo della premier Theresa May dopo che quest'ultima ha promesso di dimettersi una volta che sarà approvato. Johnson, che è dato tra i più probabili candidati alla guida del partito conservatore, è stato uno dei più strenui oppositori dell'intesa che una volta definì "giubbotto esplosivo".

Corbyn: May pensa al partito, non al paese

"La promessa di Theresa May ai deputati conservatori di dimettersi se voteranno a favore del suo accordo dimostra una volta per tutte che i suoi caotici negoziati sulla Brexit riguardavano in verità la guida del partito e non i principi né l'interesse comune", scrive dal canto suo su Twitter Jeremy Corbyn, il leader dei laburisti.

"Un cambiamento al governo, non può essere un rattoppo Tory, è la gente che deve decidere", aggiunge Corbyn.

Neuer Inhalt Horizontal Line