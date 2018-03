Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 febbraio 2018 13.36 11 febbraio 2018 - 13:36

La premier britannica Theresa May: la sua linea in materia di Brexit è poco chiara agli elettori del Regno.

Restano oscuri per gli elettori britannici - in attesa del nuovo discorso d'indirizzo sulla Brexit annunciato dalla premier Theresa May fra tre settimane - gli obiettivi perseguiti dal governo conservatore nei negoziati con Bruxelles verso il divorzio dall'Ue.

Lo rimarca un sondaggio realizzato dall'istituto Bmg per conto dell'Independent, quotidiano online filo-europeista.

Il 74% appare disorientato, con un 35% che definisce "non molto chiare" le intenzioni del governo May e un 39% "per nulla chiare", mentre un 14% le accredita come "abbastanza chiare" e solo un 3% come "molto chiare".

Le percentuali si riproducono con cifre analoghe sui singoli dossier negoziali, dai futuri rapporti commerciali con l'Ue ai confini fra Irlanda e Irlanda del Nord. Solo sui diritti post Brexit dei cittadini europei la quota degli incerti scende un po', al 62%.

