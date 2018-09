Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 9.55 17 settembre 2018 - 09:55

La premier britannica Theresa May non fa l'unanimità

I britannici restano divisi sulla Brexit e sulle aspettative del divorzio dall'Ue, ma su un punto una larga maggioranza concorda: che il governo di Theresa May sta conducendo male i negoziati con Bruxelles.

A sostenerlo è ora ben il 79% di un campione rappresentativo della popolazione del Regno interpellato in un sondaggio ComRes per Bbc Radio 5.

A recriminare sono sia gli oppositori della Brexit, sia i fautori, proprio mentre lei risponde ai dissidenti interni al Partito Conservatore che aderiscono in queste ore a una nuova piattaforma brexiteer ultrà denominata Leave Means Leave di non avere proposte alternative, specialmente sul nodo Irlanda del Nord, e avverte: la scelta è "o la mia Brexit o un no deal".

Il sondaggio rivela peraltro una spaccatura quasi a metà del Paese sulle prospettive dell'uscita dall'Unione: viste nel complesso come negative dal 50% degli intervistati, contro un 41% che resta malgrado tutto ottimista, almeno sull'impatto a medio termine. E con un 9% decisivo d'incerti.

Neuer Inhalt Horizontal Line