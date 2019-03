Via libera dello speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, al terzo tentativo di ratifica, domani, dell'accordo sulla Brexit della premier Theresa May.

Bercow ha riconosciuto infatti oggi la mozione presentata dal governo conservatore come "sostanzialmente diversa" rispetto al testo bocciato due volte in precedenza dal parlamento. Bercow ha spiegato che l'esecutivo, come preannunciato, questa volta chiederà il sì della Camera al solo accordo di divorzio - la cui approvazione entro domani sera è una condizione necessaria posta dall'Ue per concedere la proroga della Brexit dal 29 marzo al 22 maggio e non solo fino al 12 aprile - scorporando invece l'allegata dichiarazione politica sulle relazioni future con l'Ue.

Rispondendo alle critiche dell'opposizione e di alcuni dissidenti conservatori, che denunciano la mozione come un artificio di dubbia legittimità, l'attorney general Geoffrey Cox ha poi difeso di fronte all'aula la scelta governativa certificandola come "perfettamente legale e sensata".

