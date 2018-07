Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Theresa May dice stop alle critiche: alla luce dell'accordo di ieri sera per una 'soft' Brexit, la premier britannica ha inviato una lettera ai parlamentari conservatori.

May ha avvertito che d'ora in poi i ministri che criticheranno pubblicamente la politica programmatica del governo verranno messi alla porta.

May "ha detto molto chiaramente che se (i ministri) non sono d'accordo con la sua posizione dovrebbero andarsene e penso che questa sia una buona cosa", ha commentato oggi il parlamentare conservatore Nicky Morgan. Nonostante l'avvertimento, il quotidiano Independent scrive oggi che la May rischia ora la "reazione arrabbiata" dei conservatori euroscettici, che potrebbero ancora metterla in serie difficoltà.

