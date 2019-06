Per il dopo May il favorito rimane Boris Johnson

Terzo round oggi delle votazioni preliminari in seno al gruppo parlamentare Tory britannico nella corsa per la successione a Theresa May alla guida del partito e del governo.

Le attese sono per un ulteriore aumento di consensi del capofila Boris Johnson, sempre più favorito dopo aver essere salito nel secondo scrutinio di ieri da 114 a 126 voti.

In gara restano 4 rivali (Jeremy Hunt, Michael Gove, Sajid Javid e l'unico vero moderato sulla Brexit, Rory Stewart), che hanno tenuto botta. Ma comunque a grande distanza dall'ex ministro brexiteer (il meno lontano, Hunt, si è fermato a 46 suffragi).

Johnson, che giusto oggi compie 55 anni, dovrebbe fra l'altro ereditare ora i consensi del solo escluso di ieri, Dominic Raab, falco euroscettico, in un nuovo scrutinio che non prevede più soglie di sbarramento, ma solo l'eliminazione del meno votato: in modo da avvicinare il traguardo finale ballottaggio a due di fronte ai 160.000 iscritti del partito.

Nel primo dibattito televisivo a 5 a cui ieri sera ha accettato di partecipare sulla Bbc, Johnson è apparso in effetti sulla difensiva ed evasivo, a parte l'impegno ribadito a portare il Regno Unito fuori dall'Ue alla scadenza tassativa della proroga del 31 aprile, deal o no deal. Ma i contendenti non sono stati in grado di assestargli alcun colpo da ko secondo i media: che hanno decretato Hunt solo di stretta misura come il più in palla della serata; e l'attesissimo Stewart, preso di mira da tutti gli altri non meno di Boris, come il più deludente.

