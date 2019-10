È stato trovato un accordo tra la Gran Bretagna e l'Ue sulla Brexit. Lo ha dichiarato oggi Jean-Claude Juncker.

Il premier britannico, Boris Johnson, ha confermato a sua volta il raggiungimento di una nuova intesa che dovrebbe consentire un "distacco" ordinato di Londra dall'Unione europea.

"Dove c'è volontà c'è accordo e noi lo abbiamo", ha twittato Juncker. E' un accordo "bilanciato ed equo per l'Ue e Gb e testimonia il nostro impegno a trovare soluzioni. Raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua l'intesa", ha aggiunto il presidente della Commissione europea.

Il premier conservatore britannico Boris Johnson ha anch'egli confermato via Twitter l'annuncio del presidente della Commissione Europea. "Abbiamo un grande nuovo accordo - sottolinea Johnson -, che ci restituirà il controllo" del nostro Paese.

"Ora il Parlamento deve lasciare che la Brexit sia fatta", prosegue, confermando che il voto di Westminster vi sarà sabato durante una seduta straordinaria.

Il tweet di Johnson è stato diffuso mentre il primo ministro lasciava Downing Street da un'uscita posteriore, in partenza verso Bruxelles dove è previsto che si rivolga ai leader dei 27 Paesi Ue prima del Consiglio Europeo al via nel pomeriggio.

Nel breve messaggio, Johnson ha evitato qualunque riferimento all'atteggiamento negativo annunciato alcune ore fa dagli alleati unionisti nordirlandesi del Dup, incoraggiando invece il Parlamento britannico a dare il via libera all'intesa in modo che il Regno possa poi "muoversi per affrontare le altre sue priorità, come il costo della vita, la sanità pubblica, la criminalità violenta e l'ambiente".

