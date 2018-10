Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2018 17.22 16 ottobre 2018 - 17:22

"Mentre lavoriamo su un accordo sulla Brexit, dobbiamo anche essere pronti nell'eventualità che un accordo non sia possibile o che venga rifiutato". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

"Domani, i leader discuteranno su come intensificare i preparativi per uno scenario di non-accordo. Ma, come ho già sottolineato il fatto che ci stiamo preparando per uno scenario di non-accordo non deve, in nessuna circostanza, allontanarci dal compiere ogni sforzo per raggiungere il miglior accordo possibile, per tutte le parti", ha aggiunto Tusk.

