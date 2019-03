"Da parte dell'Ue è stato fatto tutto il possibile per aiutare la premier britannica ad ottenere l'accordo. Date le rassicurazioni fornite a dicembre, gennaio e ieri, non c'è altro che possiamo fare."

"Se c'è una soluzione all'attuale impasse può solo essere trovata a Londra". Così un portavoce della Commissione europea, aggiungendo: "Ci rammarichiamo per il risultato del voto" a Westminster e "siamo delusi perché il governo britannico non è stato in grado di garantire una maggioranza a sostegno dell'Accordo di divorzio".

"Se ci sarà una richiesta ragionata da parte del Regno Unito" per un'uscita posticipata, "i 27 Paesi dell'Ue la valuteranno e decideranno all'unanimità. L'Ue si aspetta una giustificazione credibile per una possibile estensione" della permanenza del Regno Unito e "della sua durata". Così il portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che avverte: "Il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Ue dovrà essere garantito".

