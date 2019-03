"Non vedo altre soluzioni se non l'accordo di recesso che abbiamo negoziato, questa resta la nostra posizione e non cambierà. La soluzione ora deve arrivare da Londra".

Lo ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo all'indomani del voto sulla Brexit al parlamento britannico.

"(Michel) Barnier e (Jean-Claude) Juncker (rispettivamente capo negoziatore Ue per la Brexit e presidente della Commissione europea, ndr) - ha aggiunto - hanno fatto sforzi enormi per chiarire. Ora gli unici che possono dirci che strada seguire sono i parlamentari britannici".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?