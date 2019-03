Uri Geller, l'illusionista israeliano divenuto celebre per la sua presunta capacità di piegare cucchiai e forchette con il pensiero, ha scritto alla premier britannica Theresa May con un bizzarro monito: se non fermerai la Brexit, lo farò io usando la telepatia.

Nel messaggio, scrive l'Independent, Geller - che vive in Israele ma che ha abitato per anni a Sonning, nel Berkshire, il collegio elettorale di May - dice di "sentire psichicamente e fortemente" che la maggior parte dei britannici non vuole la Brexit.

"La amo - scrive alla premier - e la ammiro ma non le permetterò di guidare la Gran Bretagna nella Brexit. La fermerò telepaticamente, e mi creda, ne sono capace. Prima che io prenda queste misure drastiche, le chiedo di fermare il processo immediatamente, mentre ne ha ancora la possibilità".

Geller promette anche di usare i suoi poteri per far sì che "Jeremy Corbyn non prenda mai le chiavi di Downing Street".

Neuer Inhalt Horizontal Line