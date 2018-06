Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 18.54 29 giugno 2018 - 18:54

Brexit in alto mare. Le divergenze tra Londra e Bruxelles restano "serie" ed "ampie", ha avvertito oggi il capo negoziatore Michel Barnier entrando al vertice europeo.

Dal canto suo il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha allertato che se si vuole trovare un accordo a ottobre servono "progressi veloci". Tusk ha poi sottolineato che questa è l'ultima chiamata per mettere le carte in tavola.

E come atteso, in vista della Brexit, si ridisegna il futuro parlamento europeo una volta che i 73 eurodeputati britannici avranno lasciato l'Ue: l'eurocamera dimagrirà di 46 seggi, passando da 751 a 705 membri. I 27 seggi che resteranno orfani dei britannici saranno divisi: all'Italia ne spetteranno tre, a Francia e Spagna 5 ognuna, tre all'Olanda e due all'Irlanda. Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Croazia, Slovacchia, Estonia, Polonia e Romania ne avranno uno in più mentre nessuno spetterà alla Germania che già dispone della compagine parlamentare più numerosa, con 96 eurodeputati.

