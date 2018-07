Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 16.48 12 luglio 2018 - 16:48

Il cadavere di un uomo scomparso dal 2001 è stato trovato all'interno di una vettura rimasta per tutto questo tempo nel fiume Aar a Brugg, in Argovia. L'auto è stata ritrovata lunedì da operai che stavano effettuando scavi in un banco di sabbia.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che si tratta di una persona che all'epoca aveva 73 anni, ha fatto sapere oggi la polizia argoviese, confermando un'anticipazione di 20min.ch.

La vettura ripescata dal fiume era riempita di fango e detriti: al suo interno il cadavere dell'uomo era ancora allacciato alla cintura di sicurezza. La polizia è riuscita a identificare la persona grazie al numero di targa. Come già si era pensato all'epoca, gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un suicidio, ha precisato un portavoce della polizia.

