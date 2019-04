Il parlamento di Basilea Città vuole che vengano introdotte una tassa sui biglietti aerei a livello nazionale e un'altra per il cherosene sul piano internazionale.

Il legislativo ha infatti approvato oggi una mozione che chiede di presentare un'iniziativa cantonale in tal senso alle Camere federali. I viaggi in treno sono spesso più costosi di quelli in aereo, perché il cherosene non viene tassato a livello internazionale e perché la Svizzera non preleva l'IVA sui voli verso l'estero, denuncia il testo approvato dal Gran Consiglio.

La mozione proveniente dai ranghi dei Verdi chiede che il livello della tassa sui biglietti da introdurre in Svizzera sia equivalente a quello applicato nei paesi vicini. Oltre che dagli ecologisti, la proposta è stata sostenuta anche dai socialisti e da membri del PPD. Gli altri partiti borghesi l'hanno respinta. Il Gran Consiglio di Basilea Città ha approvato il testo con 52 sì, 37 no e 5 astensioni. Il Consiglio di Stato ha ora tre mesi per prendere posizione in vista di una votazione finale in parlamento sull'iniziativa cantonale.

