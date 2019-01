La stazione ferroviaria basilese di St. Johann è negli ultimi tempi vittima di atti vandalici, l'ultimo dei quali verificatosi ieri sera. Finora i gesti non hanno avuto conseguenze gravi per materiale rotabile e passeggeri, ma polizia e FFS hanno deciso di indagare.

Ieri sera verso le 18.00 qualcuno ha messo una ruota, comprensiva anche del cerchione d'acciaio, sulle rotaie della stazione St. Johann, che si trova a circa 500 metri dal confine di Saint-Louis (F).

Un treno regionale della compagnia francese SNCF Ter Alsace, pur avendo azionato il freno di emergenza, non è riuscito ad evitare di travolgere l'oggetto. Fortunatamente ciò non ha provocato il deragliamento del convoglio, indica oggi il ministero pubblico di Basilea Città: le conseguenze avrebbero però potuto essere gravi.

Un incidente analogo si era verificato nello stesso luogo la settimana scorsa: sconosciuti hanno messo un grande fusto d'acciaio sui binari. Anche in quell'occasione il macchinista, avvistato da lontano l'oggetto, è riuscito a rallentare il treno ma non ha potuto evitare lo scontro. Gli autori del gesto vandalico hanno avuto anche il sangue freddo di avvicinarsi al treno fermo e di riempire di graffiti la parte posteriore.

Poco dopo, la polizia aveva trovato un secondo contenitore vuoto d'acciaio sullo stesso binario all'altro lato della stazione e, su un'altra rotaia, un grosso cavo d'acciaio.

Non è chiaro se vi sia un collegamento tra i vari episodi, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Peter Gill, responsabile della comunicazione del Ministero pubblico di Basilea Città. Il Ministero pubblico di Basilea ha avviato un'indagine contro ignoti per perturbazione del traffico ferroviario: se acciuffati, gli autori rischiano fino a tre anni di carcere. "Si tratta di un reato grave", ha aggiunto Gill: "essi prendono in conto il rischio di provocare gravi lesioni o addirittura la morte di passeggeri".

