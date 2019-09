Bucherer punta anche sull'usato: il gruppo attivo nel commercio di orologi e gioielli presente anche in Ticino e nei Grigioni sbarca nel settore dei cosiddetti Certified Pre-Owned Watches (CPO), gli orologi di lusso di seconda mano.

La società ha avviato la vendita del nuovo prodotto oggi sia online che in alcune filiali scelte, si legge in un comunicato odierno. Anche in questo campo l'azienda intende peraltro puntare sulla qualità e per farlo si baserà anche sulle conoscenze accumulate dall'impresa americana Tourneau, rilevata nel 2018, che gestisce questa attività negli Stati Uniti.

Gli orologi acquistati vengono autenticati dagli esperti di Bucherer, ispezionati, se necessario revisionati o riparati e infine muniti di un certificato. Il documento garantisce che gli orologi sono autentici e in perfette condizioni. Viene fornita una grazia di due anni.

