Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 17.36 13 settembre 2018 - 17:36

Il governo ungherese ha annunciato di preparare un ricorso alla giustizia europea, contro il voto del parlamento europeo sulle sanzioni e ha affermato che una decisione concreta a riguardo sarà presa lunedì prossimo.

"La valutazione del governo ungherese sul voto di ieri nel parlamento europeo sullo stato di diritto in Ungheria è che l'assemblea non ha approvato il 'rapporto Sargentini', perché non c'era la maggioranza necessaria, cioè due terzi", ha affermato il vicepremier Gergely Gulyas.

