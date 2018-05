Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

E' bufera sulla Nfl, la lega professionistica del football americano che ha deciso di multare i club dei giocatori che insceneranno forme di protesta durante l'esecuzione dell'inno nazionale, come inginocchiarsi o incrociare le braccia.

Una decisione definita dalle associazioni per i diritti civili e sui social media "illiberale e razzista", visto che la campagna #taketheknee, mettiti in ginocchio, nasce per manifestare contro i tantissimi episodi di violenza della polizia verso gli afroamericani.

"La Nfl si inginocchia a Trump", è il commento del New York Times, che ricorda come fu proprio il tycoon mesi fa a chiedere di reprimere tali atteggiamenti sui campi da gioco.

Pazienza se la motivazione può sembrare nobile, del resto il tycoon si è sempre schierato dalla parte degli agenti anche di fronte a chiari episodi di abuso e brutalità. Eppure per il presidente americano le decisioni prese dalla National Football League non bastano: gli atleti che non restano in piedi durante l'inno secondo lui andrebbero puniti, se non addirittura cacciati.

