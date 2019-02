Warren Buffett scommette sulle banche, e riduce la sua partecipazione in Apple. Nel quarto trimestre Berkshire Hathaway ha ridotto la quota in Apple dell'1%, tagliandola di quasi 3 milioni di azioni a 249,5 milioni di titoli.

La holding che fa capo a Buffett è poi uscita da Oracle, rafforzandosi però in General Motors e in Suncor, la società energetica con sede in Canada. Ma Buffett ha puntato più che altro sulle banche americane, aumentando le proprie partecipazioni in JPMorgan, Bank of America, US Bankcorp, PNC e Bank of Ny Mellon.

