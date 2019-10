Oggi è silenzio elettorale in Bulgaria dove domani sono previste le elezioni amministrative, che si svolgono ogni quattro anni.

Alle urne sono chiamati poco più di 6,2 milioni di bulgari (su una popolazione di circa 7,2 milioni), dei quali circa 700 mila sono residenti all'estero.

Sono in corsa 66 formazioni politiche, di cui 59 partiti e 7 coalizioni. Le elezioni si svolgeranno in oltre tre mila comuni e circoscrizioni, i candidati a sindaco e consigliere comunale sono più di 36 mila in totale. Le urne saranno aperte domani dalle 7 di mattina alle 20 di sera (dalle ore 6 alle 19 in Svizzera).

Per la prima volta nelle amministrative, in base ad alcuni emendamenti del Codice elettorale, gli elettori potranno esprimere un voto 'punitivo' segnando nelle schede la casella 'nessuno dei candidati'. Secondo gli ultimi sondaggi, nelle grandi città, tra le quali la capitale Sofia, Plovdiv, Varna e Burgas, vincerebbero i candidati del partito conservatore Gerb del premier Boyko Borissov.

Neuer Inhalt Horizontal Line